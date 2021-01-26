RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прибуток ПриватБанку у 2020
році знизився до 25,3 млрд грн

Прибуток ПриватБанку у 2020 році знизився до 25,3 млрд грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:04

Прибуток ПриватБанку у 2020 році знизився до 25,3 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес служба банку.

Дивися повний текст Прибуток ПриватБанку у 2020 році знизився до 25,3 млрд грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92285
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:04

Ну хоть не банкроты как при Бене и на том спасибо.
777serg87
Аватар користувача
 
Повідомлень: 219
З нами з: 18.01.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Держборг України за 2020 рік зріс на 550 млрд гривень
R2 » Сер 27 січ, 2021 12:53
4 168
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 січ, 2021 22:20
RomanTik
Найвище зростання з 2010 р: гривневі вклади у 2020...
R2 » Вів 26 січ, 2021 20:30
2 182
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 січ, 2021 21:59
summacut
Аналітики Citi спрогнозували курс гривні в цьому році
R2 » Вів 26 січ, 2021 11:37
2 170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 січ, 2021 15:34
Tabak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (29104)
27.01.2021 22:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.