Про це повідомила прес-служба компанії.
Дивися повний текст ПриватБанк і Mastercard відкрили перше в Україні цифрове банківське відділення (фото).
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Додано: Чет 28 січ, 2021 06:27
ПриватБанк і Mastercard відкрили перше в Україні цифрове...
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Дивися повний текст ПриватБанк і Mastercard відкрили перше в Україні цифрове банківське відділення (фото).
Додано: Чет 28 січ, 2021 06:27
Хороша справа...але сервіс у відділеннях іноді такий скотч кий, що плюнути і розтерти хочеться...
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