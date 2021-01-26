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ПриватБанк і Mastercard відкрили
перше в Україні цифрове...

ПриватБанк і Mastercard відкрили перше в Україні цифрове...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 06:27

ПриватБанк і Mastercard відкрили перше в Україні цифрове...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба компанії.

Дивися повний текст ПриватБанк і Mastercard відкрили перше в Україні цифрове банківське відділення (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 06:27

Хороша справа...але сервіс у відділеннях іноді такий скотч кий, що плюнути і розтерти хочеться...
dep777
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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