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Лазебна: добровільні пенсійні
внески принесуть державі...

Лазебна: добровільні пенсійні внески принесуть державі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 08:42

Лазебна: добровільні пенсійні внески принесуть державі...

Пропонуємо до обговорення:
Накопичувальний добровільний рівень охоплює менше 1 мільйона українців.

Дивися повний текст Лазебна: добровільні пенсійні внески принесуть державі 35 млрд (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 08:42

Ну хоть честно сказала:" пенсионные взносы принесут государству 35 млрд"
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:11

Государству и аферистам во власти они то принесут,ни кто и не сомневается,а получат ли свои денежки пересичнын-это вопрос.
sena_2008atp
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