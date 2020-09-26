Накопичувальний добровільний рівень охоплює менше 1 мільйона українців.
Дивися повний текст Лазебна: добровільні пенсійні внески принесуть державі 35 млрд (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 січ, 2021 08:42
Лазебна: добровільні пенсійні внески принесуть державі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лазебна: добровільні пенсійні внески принесуть державі 35 млрд (інфографіка).
Додано: Чет 28 січ, 2021 08:42
Ну хоть честно сказала:" пенсионные взносы принесут государству 35 млрд"
Додано: Чет 28 січ, 2021 15:39
"Добровільно-примусові" внески. Люди, накопичуйте собі на пенсію самостійно, не сподівайтесь на державу та не думайте, що сплативши великі податки ви будете мати хоча б щось схоже на пенсію в старості. А гратися з державою у велику пенсію не рекомендую нікому.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:16
Ну хоть честно сказала:" пенсионные взносы принесут государству 35 млрд". Да врет она все - за эти накопления негосударственные (частные) пенсионные фонды аккумулируют у себя миллиарды, купят на них баксы, золото, битки, облигации и прочее, а через 30 лет отдадут вам ваши накопления в лучшем случае умноженные на 2. Так кто от этого выиграет? Правильно - владельцы негосударственных пенсионных фондов.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:48
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|