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Українці за пів року переплатили за газ понад 8 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:08
Пропонуємо до обговорення:
У другому півріччі 2020 року кожен побутовий користувач газу в Україні, в середньому, переплатив 670 грн.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 09:08
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