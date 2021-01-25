У другому півріччі 2020 року кожен побутовий користувач газу в Україні, в середньому, переплатив 670 грн.
Дивися повний текст Українці за пів року переплатили за газ понад 8 млрд грн.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 09:08
Українці за пів року переплатили за газ понад 8 млрд грн
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Дивися повний текст Українці за пів року переплатили за газ понад 8 млрд грн.
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