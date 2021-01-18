Кабінет міністрів ухвалив законопроєкт щодо надання грошової допомоги трудовим мігрантам на відкриття власного бізнесу в Україні.
Дивися повний текст Трудові мігранти отримають до 150 тис. грн на бізнес в Україні.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 09:20
Трудові мігранти отримають до 150 тис. грн на бізнес в...
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Дивися повний текст Трудові мігранти отримають до 150 тис. грн на бізнес в Україні.
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:20
Якщо це успішний трудовий мігрант, а не підсобник, який десь щось бачив -- він має гроші на власну справу -- йому умови потрібно створювати. Він банально в ЦНАПі зараз жодного папірчика не дістане бо казначейство нових рахунків не видало і такий бардак у кожному кабінеті.
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