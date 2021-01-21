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Які доходи не потрібно
відображати в декларації

Які доходи не потрібно відображати в декларації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:40

Які доходи не потрібно відображати в декларації

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2020 року.

Дивися повний текст Які доходи не потрібно відображати в декларації.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:40

Какие доходы не нужно отражать в декларации - доход от которых в соответствии с настоящим разделом не облагается налогом
Вот это логика.
p_a_l
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