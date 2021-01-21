З 1 січня стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2020 року.
Дивися повний текст Які доходи не потрібно відображати в декларації.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 09:40
Які доходи не потрібно відображати в декларації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які доходи не потрібно відображати в декларації.
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:40
Какие доходы не нужно отражать в декларации - доход от которых в соответствии с настоящим разделом не облагается налогом
Вот это логика.
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