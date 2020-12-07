|
|
Nissan припинить постачання бензинових автомобілів на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:47
Пропонуємо до обговорення:
Японська компанія Nissan Motor Co заявила про намір припинити виробництво бензинових і дизельних автомобілів до 2030 року. До цього терміну всі поставляються на ключові ринки транспортні засоби автовиробника будуть оснащуватися електричними двигунами.
Дивися повний текст Nissan припинить постачання бензинових автомобілів на ключові ринки до 2030 року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92293
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:48
Ой смотрите чтобы не пришлось заново изобретать ДВС
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3406
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 676 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор