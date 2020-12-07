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Nissan припинить постачання
бензинових автомобілів на...

Nissan припинить постачання бензинових автомобілів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:47

Nissan припинить постачання бензинових автомобілів на...

Пропонуємо до обговорення:
Японська компанія Nissan Motor Co заявила про намір припинити виробництво бензинових і дизельних автомобілів до 2030 року. До цього терміну всі поставляються на ключові ринки транспортні засоби автовиробника будуть оснащуватися електричними двигунами.

Дивися повний текст Nissan припинить постачання бензинових автомобілів на ключові ринки до 2030 року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:48

Ой смотрите чтобы не пришлось заново изобретать ДВС
p_a_l
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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