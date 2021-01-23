Платні СІЗО заробили вже понад 2,2 мільйона гривень.
Дивися повний текст Мін'юст розповів, скільки заробили на платних камерах СІЗО.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 09:52
Мін'юст розповів, скільки заробили на платних камерах СІЗО
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Дивися повний текст Мін'юст розповів, скільки заробили на платних камерах СІЗО.
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:52
Один только вопрос. В чем тогда смысл в наказании?
Также замечу. Сейчас у нас многие живут гораздо хуже на свободе, чем зеки в Европе или Америке.
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