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Мін'юст розповів, скільки
заробили на платних камерах СІЗО

Мін'юст розповів, скільки заробили на платних камерах СІЗО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:52

Мін'юст розповів, скільки заробили на платних камерах СІЗО

Пропонуємо до обговорення:
Платні СІЗО заробили вже понад 2,2 мільйона гривень.

Дивися повний текст Мін'юст розповів, скільки заробили на платних камерах СІЗО.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:52

Один только вопрос. В чем тогда смысл в наказании?
Также замечу. Сейчас у нас многие живут гораздо хуже на свободе, чем зеки в Европе или Америке.
p_a_l
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