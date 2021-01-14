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Гарантований покупець продав
«зелену» електроенергію за...

Гарантований покупець продав «зелену» електроенергію за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:54

Гарантований покупець продав «зелену» електроенергію за...

Пропонуємо до обговорення:
В ході торгів на "Українській енергетичній біржі" з продажу електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) зафіксовано ціновий рекорд - 1608 грн/МВт-год.

Дивися повний текст Гарантований покупець продав «зелену» електроенергію за рекордною ціною.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:54

покупаем 1 Квт-час за 5 грн, продаем за 1,60 грн, а вы дятлы-украинцы компенсируйте разницу
ggl_inter
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