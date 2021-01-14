В ході торгів на "Українській енергетичній біржі" з продажу електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) зафіксовано ціновий рекорд - 1608 грн/МВт-год.
Дивися повний текст Гарантований покупець продав «зелену» електроенергію за рекордною ціною.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 10:54
Гарантований покупець продав «зелену» електроенергію за...
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Дивися повний текст Гарантований покупець продав «зелену» електроенергію за рекордною ціною.
Додано: Чет 28 січ, 2021 10:54
покупаем 1 Квт-час за 5 грн, продаем за 1,60 грн, а вы дятлы-украинцы компенсируйте разницу
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:31
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