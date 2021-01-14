RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гарантований покупець продав
«зелену» електроенергію за...

Гарантований покупець продав «зелену» електроенергію за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:54

Гарантований покупець продав «зелену» електроенергію за...

Пропонуємо до обговорення:
В ході торгів на "Українській енергетичній біржі" з продажу електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) зафіксовано ціновий рекорд - 1608 грн/МВт-год.

Дивися повний текст Гарантований покупець продав «зелену» електроенергію за рекордною ціною.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92302
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:54

покупаем 1 Квт-час за 5 грн, продаем за 1,60 грн, а вы дятлы-украинцы компенсируйте разницу
ggl_inter
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 07.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:31

  ggl_inter написав:покупаем 1 Квт-час за 5 грн, продаем за 1,60 грн, а вы дятлы-украинцы компенсируйте разницу

Покупаем за 6.1 (для новых зелёных э/с) или 6.5 (в основном).
Ну а дальше все правильно)))
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 283
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:12

Максимальна ціна окремого продукту, якій вдалося досягти завдяки конкурентній боротьбі, перевищила 1608 грн/МВт-год.


Закупили по зеленому тарифу 7300 грн/МВт-час, продали по 1608 грн/МВт-час.

Така сума пояснюється одним з найвищих «зелених» тарифів – 7,3 грн. за кВт/г.


Убыток по 5692 грн за каждый МВт-час оплачивают обычные граждане.

По 570 грн/МВт-час у АЭС закупать не хотят, цена видите ли не рыночная. А по 7300 грн/МВт-час закупают - якобы "рыночная"...

И это при том, что в США зеленый тариф на закупку солнечной электороэнергии - 620 грн/МВт-час.

И поворачивается-же язык у кого-то называть ЭТО "рынком". :evil:
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3432
З нами з: 26.02.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:31

ахметов и компания цинично обогащается за счёт пересичных.Нет политической воли сломать этот беспредел.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2223
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:57

  sena_2008atp написав:ахметов и компания цинично обогащается за счёт пересичных.Нет политической воли сломать этот беспредел.

Хребты ломать нужно и тем и этим. И компаниям и политикам.
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3408
З нами з: 15.02.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Підвищення тарифів на електроенергію вплине на 400 тисяч...
R2 » Вів 26 січ, 2021 11:51
2 106
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 січ, 2021 11:56
finuser382
В Україні скасували низку пільг на електроенергію 1, 2
R2 » Сер 13 січ, 2021 13:18
14 1466
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 11:35
o_boiko
Уряд поверне пільги на електроенергію в 30-кілометровій...
R2 » Чет 14 січ, 2021 11:21
1 125
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 11:21
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1786)
28.01.2021 17:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.