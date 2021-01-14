В ході торгів на "Українській енергетичній біржі" з продажу електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) зафіксовано ціновий рекорд - 1608 грн/МВт-год.
Дивися повний текст Гарантований покупець продав «зелену» електроенергію за рекордною ціною.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 10:54
Гарантований покупець продав «зелену» електроенергію за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гарантований покупець продав «зелену» електроенергію за рекордною ціною.
Додано: Чет 28 січ, 2021 10:54
покупаем 1 Квт-час за 5 грн, продаем за 1,60 грн, а вы дятлы-украинцы компенсируйте разницу
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:31
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:12
Закупили
Убыток по 5692 грн за каждый МВт-час оплачивают обычные граждане.
По 570 грн/МВт-час у АЭС закупать не хотят, цена видите ли не рыночная. А по 7300 грн/МВт-час закупают - якобы "рыночная"...
И это при том, что в США зеленый тариф на закупку солнечной электороэнергии - 620 грн/МВт-час.
И поворачивается-же язык у кого-то называть ЭТО "рынком".
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:31
ахметов и компания цинично обогащается за счёт пересичных.Нет политической воли сломать этот беспредел.
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:57
Хребты ломать нужно и тем и этим. И компаниям и политикам.
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
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