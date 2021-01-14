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Гарантований покупець продав «зелену» електроенергію за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:43
грабят и так нагло, еще и братков из ес подключают мол договоры
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lestat
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