Що пропонується.
Дивися повний текст Рада пропонує вирішити питання зростання тарифів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 12:00
Рада пропонує вирішити питання зростання тарифів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада пропонує вирішити питання зростання тарифів.
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:00
Гос. регулирование цены на газ??? А что, МВФ - "усьо"? Смотал удочки? Ну если еще не "смотал", то "смотает" после таких заявлений...
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