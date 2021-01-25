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Рада пропонує вирішити
питання зростання тарифів

Рада пропонує вирішити питання зростання тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:00

Рада пропонує вирішити питання зростання тарифів

Пропонуємо до обговорення:
Що пропонується.

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R2
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Гос. регулирование цены на газ??? А что, МВФ - "усьо"? Смотал удочки? Ну если еще не "смотал", то "смотает" после таких заявлений...
XsanyaX
 
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