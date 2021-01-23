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Державіаслужба назвала 29
курортів, куди зможуть...

Державіаслужба назвала 29 курортів, куди зможуть...
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:03

Державіаслужба назвала 29 курортів, куди зможуть...

Пропонуємо до обговорення:
Державна авіаційна служба своїм наказом затвердила список 29 курортних місць, куди авіакомпанії зможуть виконувати рейси у 2021 році.

Дивися повний текст Державіаслужба назвала 29 курортів, куди зможуть полетіти українці.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:03

то, что Украина так решила это конечно хорошо, но в финальной точке перелета многие страны украинцев еще не ждут)
adre3582
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