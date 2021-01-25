Народні депутати запропонували нову схему розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.
Дивися повний текст Депутати пропонують нову схему розмитнення авто на \"єврономерах\".
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Додано: Чет 28 січ, 2021 14:33
Депутати пропонують нову схему розмитнення авто на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують нову схему розмитнення авто на \"єврономерах\".
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:33
щоб народ довіряв державі, закони повинні бути для всіх однакові і стабільні, вводитись в дію через 1-2 роки після прийняття та діяти мінімум 5 років, ... а так з приходом чергових невігласів починаються новації з законами - хто більше репетує та ближче до корита, для того й пишуть ...
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