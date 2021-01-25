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Депутати пропонують нову
схему розмитнення авто на...

Депутати пропонують нову схему розмитнення авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:33

Депутати пропонують нову схему розмитнення авто на...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати запропонували нову схему розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.

Дивися повний текст Депутати пропонують нову схему розмитнення авто на \"єврономерах\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:33

щоб народ довіряв державі, закони повинні бути для всіх однакові і стабільні, вводитись в дію через 1-2 роки після прийняття та діяти мінімум 5 років, ... а так з приходом чергових невігласів починаються новації з законами - хто більше репетує та ближче до корита, для того й пишуть ...
air_inversion
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:55

ЗаконопроЄкт уже не правильно писати - відмінили мовний закон
vitaliygoodlife
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