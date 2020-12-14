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Визначили генпідрядника будівництва нового аеродрому в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 січ, 2021 15:42
Пропонуємо до обговорення:
На платформі ProZorro відбувся відкритий аукціон з вибору генерального підрядника будівництва нового аеродромного комплексу в міжнародному аеропорту «Дніпропетровськ».
Дивися повний текст Визначили генпідрядника будівництва нового аеродрому в Дніпрі
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Додано: Чет 28 січ, 2021 15:42
Очень полезная информация без деталей
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