RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Визначили генпідрядника
будівництва нового аеродрому в...

Визначили генпідрядника будівництва нового аеродрому в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:42

Визначили генпідрядника будівництва нового аеродрому в...

Пропонуємо до обговорення:
На платформі ProZorro відбувся відкритий аукціон з вибору генерального підрядника будівництва нового аеродромного комплексу в міжнародному аеропорту «Дніпропетровськ».

Дивися повний текст Визначили генпідрядника будівництва нового аеродрому в Дніпрі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92302
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:42

Очень полезная информация без деталей
kolodka_eduard
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 30.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль анонсував появу нового міністерства
R2 » Сер 16 гру, 2020 19:41
1 145
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 19:41
RomanTik
Марченко: На початку нового року Україна зможе позичати...
R2 » Пон 14 гру, 2020 11:06
1 210
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 19:38
sveneld83
Стали відомі дати нового локдауну - джерела
R2 » Сер 09 гру, 2020 14:40
4 483
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 18:09
espanol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21767)
28.01.2021 16:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.