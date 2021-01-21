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Киіврада планує виділити 140
млн грн на COVID-вакцину,...

Киіврада планує виділити 140 млн грн на COVID-вакцину,...
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:47

Киіврада планує виділити 140 млн грн на COVID-вакцину,...

Пропонуємо до обговорення:
Київрада має намір виділити 140 млн грн на закупівлю вакцин від коронавірусу у 2021 році.

Дивися повний текст Київрада планує виділити 140 млн грн на COVID-вакцину, про яку домовляється Кличко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:47

И эти 500 000 добровольно придут и сделают прививку? Или их будут силком заганять, предварительно создав кучу проблем тем, у кого ее нет.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:22

Re: Киіврада планує виділити 140 млн грн на COVID-вакцину,..

Кличку, членам киевради и всей его талановитой администрации сделать прививку в первую очередь. кличку можно даже два или три раза. И посмотреть на результат.
брехунолом
 
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