Київрада має намір виділити 140 млн грн на закупівлю вакцин від коронавірусу у 2021 році.
Дивися повний текст Київрада планує виділити 140 млн грн на COVID-вакцину, про яку домовляється Кличко.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 15:47
Киіврада планує виділити 140 млн грн на COVID-вакцину,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київрада планує виділити 140 млн грн на COVID-вакцину, про яку домовляється Кличко.
Додано: Чет 28 січ, 2021 15:47
И эти 500 000 добровольно придут и сделают прививку? Или их будут силком заганять, предварительно создав кучу проблем тем, у кого ее нет.
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:22
Re: Киіврада планує виділити 140 млн грн на COVID-вакцину,..
Кличку, членам киевради и всей его талановитой администрации сделать прививку в первую очередь. кличку можно даже два или три раза. И посмотреть на результат.
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