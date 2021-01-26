Київрада має намір виділити 140 млн грн на закупівлю вакцин від коронавірусу у 2021 році.
Дивися повний текст Київрада планує виділити 140 млн грн на COVID-вакцину, про яку домовляється Кличко.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 15:47
Киіврада планує виділити 140 млн грн на COVID-вакцину,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київрада планує виділити 140 млн грн на COVID-вакцину, про яку домовляється Кличко.
Додано: Чет 28 січ, 2021 15:47
И эти 500 000 добровольно придут и сделают прививку? Или их будут силком заганять, предварительно создав кучу проблем тем, у кого ее нет.
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:22
Re: Киіврада планує виділити 140 млн грн на COVID-вакцину,..
Кличку, членам киевради и всей его талановитой администрации сделать прививку в первую очередь. кличку можно даже два или три раза. И посмотреть на результат.
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:45
ГОРОД выделит......
т.е. из городского бюджета.
Вакцинация - обязанность Государства, и бюджет выделять должно государство.
Мер не имеет права , тратить деньги киевской общины на не понять что.
Киев превращается в кацапетовку , то потолок в метро обвалится, то мост достроить не могут.
Каштаны вернуть на Крещатик - не могут. нет денег...
Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:53
Статью/номер соответствующего закона можно увидеть?..
А "киевской общине" вакцинироваться не нужно? -- того ляма доз, которые президент анонсировал -- их и на Киев мало -- а это на всю страну...
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:28
Во первых ни кто не обещал, что вакцина будет для всех бесплатна. Во вторых какой визг будет стоять если в цивилизованные страны будут пускать только вакцинированных. Если страной правит клоун, то надо хоть как-то решать насущные вопросы. Больше вакцинированных, меньше больных меньше нагрузка на медицинскую систему и ограничений для бизнеса. Упоротые антивакцинаторы могут по прежнему использовать подорожник и боярышник.
В нынешний ситуации когда куча людей потеряли доход каштаны это конечно первостепенно
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