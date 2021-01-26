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Киіврада планує виділити 140
млн грн на COVID-вакцину,...

Киіврада планує виділити 140 млн грн на COVID-вакцину,...
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:47

Киіврада планує виділити 140 млн грн на COVID-вакцину,...

Пропонуємо до обговорення:
Київрада має намір виділити 140 млн грн на закупівлю вакцин від коронавірусу у 2021 році.

Дивися повний текст Київрада планує виділити 140 млн грн на COVID-вакцину, про яку домовляється Кличко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:47

И эти 500 000 добровольно придут и сделают прививку? Или их будут силком заганять, предварительно создав кучу проблем тем, у кого ее нет.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:22

Re: Киіврада планує виділити 140 млн грн на COVID-вакцину,..

Кличку, членам киевради и всей его талановитой администрации сделать прививку в первую очередь. кличку можно даже два или три раза. И посмотреть на результат.
брехунолом
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:45

ГОРОД выделит......
т.е. из городского бюджета.

Вакцинация - обязанность Государства, и бюджет выделять должно государство.
Мер не имеет права , тратить деньги киевской общины на не понять что.
Киев превращается в кацапетовку , то потолок в метро обвалится, то мост достроить не могут.
Каштаны вернуть на Крещатик - не могут. нет денег...
Марта
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:53

  Марта написав:ГОРОД выделит......
т.е. из городского бюджета.

Вакцинация - обязанность Государства, и бюджет выделять должно государство.
Мер не имеет права , тратить деньги киевской общины на не понять что.
Киев превращается в кацапетовку , то потолок в метро обвалится, то мост достроить не могут.
Каштаны вернуть на Крещатик - не могут. нет денег...

Статью/номер соответствующего закона можно увидеть?..
А "киевской общине" вакцинироваться не нужно? -- того ляма доз, которые президент анонсировал -- их и на Киев мало -- а это на всю страну...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:28

  Марта написав:ГОРОД выделит......
т.е. из городского бюджета.

Вакцинация - обязанность Государства, и бюджет выделять должно государство.
Мер не имеет права , тратить деньги киевской общины на не понять что.
Киев превращается в кацапетовку , то потолок в метро обвалится, то мост достроить не могут.
Каштаны вернуть на Крещатик - не могут. нет денег...

Во первых ни кто не обещал, что вакцина будет для всех бесплатна. Во вторых какой визг будет стоять если в цивилизованные страны будут пускать только вакцинированных. Если страной правит клоун, то надо хоть как-то решать насущные вопросы. Больше вакцинированных, меньше больных меньше нагрузка на медицинскую систему и ограничений для бизнеса. Упоротые антивакцинаторы могут по прежнему использовать подорожник и боярышник.
В нынешний ситуации когда куча людей потеряли доход каштаны это конечно первостепенно :mrgreen:
ssnet
1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:12

_hunter читайте Конституцию.
Там все чётко прописано,
что входит в обязанности Государства.
Марта
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:17

  ssnet написав:
  Марта написав:ГОРОД выделит......
т.е. из городского бюджета.

Вакцинация - обязанность Государства, и бюджет выделять должно государство.
Мер не имеет права , тратить деньги киевской общины на не понять что.
Киев превращается в кацапетовку , то потолок в метро обвалится, то мост достроить не могут.
Каштаны вернуть на Крещатик - не могут. нет денег...

Во первых ни кто не обещал, что вакцина будет для всех бесплатна. Во вторых какой визг будет стоять если в цивилизованные страны будут пускать только вакцинированных. Если страной правит клоун, то надо хоть как-то решать насущные вопросы. Больше вакцинированных, меньше больных меньше нагрузка на медицинскую систему и ограничений для бизнеса. Упоротые антивакцинаторы могут по прежнему использовать подорожник и боярышник.
В нынешний ситуации когда куча людей потеряли доход каштаны это конечно первостепенно :mrgreen:
как раз таки Дворники ( упомянутые в статье) - в заграницу и не поедут :) Кто едет в ЕС - тот априори имеет возможность вакцинироваться за собственные деньги. Бюджет Города - должен идти исключительно на нужды Города ( ремонт мостов и т.д.), а не как кому захочется. Вакцина должна закупаться за выделенные на то деньги, например из "ковидного фонда" .... про то что в том фонде денег уже нет - промолчим ?
Марта
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:59

  ssnet написав:
  Марта написав:ГОРОД выделит......
т.е. из городского бюджета.

Вакцинация - обязанность Государства, и бюджет выделять должно государство.
Мер не имеет права , тратить деньги киевской общины на не понять что.
Киев превращается в кацапетовку , то потолок в метро обвалится, то мост достроить не могут.
Каштаны вернуть на Крещатик - не могут. нет денег...

Больше вакцинированных, меньше больных

Человеческая глупость неистребима.
LOKY
 
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