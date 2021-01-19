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Задовольнити всіх неможливо,
— голова НКРЕКП про тарифи

Задовольнити всіх неможливо, — голова НКРЕКП про тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:57

Задовольнити всіх неможливо, — голова НКРЕКП про тарифи

Пропонуємо до обговорення:
ВР на засіданні заслухала очільника НКРЕКП Валерія Тарасюка щодо захисту інтересів споживачів у тарифному питанні.

Дивися повний текст Задовольнити всіх неможливо, — голова НКРЕКП про тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:57

Якщо хтось не просто невдоволений, а обурений, то це не показник нормальної роботи, а свідчення, як завжди, недолуго вистроєної комунікації із суспільством та бізнесом
ohremenko_ds90
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