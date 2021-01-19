ВР на засіданні заслухала очільника НКРЕКП Валерія Тарасюка щодо захисту інтересів споживачів у тарифному питанні.
Дивися повний текст Задовольнити всіх неможливо, — голова НКРЕКП про тарифи.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 15:57
Задовольнити всіх неможливо, — голова НКРЕКП про тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Задовольнити всіх неможливо, — голова НКРЕКП про тарифи.
Додано: Чет 28 січ, 2021 15:57
Якщо хтось не просто невдоволений, а обурений, то це не показник нормальної роботи, а свідчення, як завжди, недолуго вистроєної комунікації із суспільством та бізнесом
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