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Задовольнити всіх неможливо,
— голова НКРЕКП про тарифи

Задовольнити всіх неможливо, — голова НКРЕКП про тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:57

Задовольнити всіх неможливо, — голова НКРЕКП про тарифи

Пропонуємо до обговорення:
ВР на засіданні заслухала очільника НКРЕКП Валерія Тарасюка щодо захисту інтересів споживачів у тарифному питанні.

Дивися повний текст Задовольнити всіх неможливо, — голова НКРЕКП про тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:57

Якщо хтось не просто невдоволений, а обурений, то це не показник нормальної роботи, а свідчення, як завжди, недолуго вистроєної комунікації із суспільством та бізнесом
ohremenko_ds90
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:20

Такой ответ руководителя-это дно.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:35

Главное Ахметова удовлетворить...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:41

енергокомпанії, які забезпечують нас усіх енергією, критикують за те, що тарифи, які ми встановлюємо, є занизькими


Низкими по отношению к чему? Ни в одной другой стране мира нет таких огромных тарифов на закупку солнечной электроэнергии.

Почему в США солнечная электроэнергия закупается по 22 USD/MWh, а у нас по 200 EUR/MWh?

В чем экономический смысл закупать у олигархов по 200 EUR чтобы потом продать по 50 EUR, вешая оплату разницы на шею обычных граждан?

Не проще-ли закупать электричество в Европе по 20-30 EUR?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:39

  Амвросий написав:
енергокомпанії, які забезпечують нас усіх енергією, критикують за те, що тарифи, які ми встановлюємо, є занизькими


Низкими по отношению к чему? Ни в одной другой стране мира нет таких огромных тарифов на закупку солнечной электроэнергии.

Почему в США солнечная электроэнергия закупается по 22 USD/MWh, а у нас по 200 EUR/MWh?

В чем экономический смысл закупать у олигархов по 200 EUR чтобы потом продать по 50 EUR, вешая оплату разницы на шею обычных граждан?

Не проще-ли закупать электричество в Европе по 20-30 EUR?

глядя на ситуацию с ценами на газ - сомневаюсь что с нашими барыгами пересичному гражданину будет от этого дешевле.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Удовлетворить всех невозможно. Когда немного недовольны все — это показатель, что регулятор работает нормально. Недоволен весь народ Украины, доволен - один Ахметов. Регулятор работает вообще?
777serg87
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:55

работать надо а не скігліть (М.Азаров)
olexiy_ogryzko
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