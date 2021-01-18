ВР на засіданні заслухала очільника НКРЕКП Валерія Тарасюка щодо захисту інтересів споживачів у тарифному питанні.
Дивися повний текст Задовольнити всіх неможливо, — голова НКРЕКП про тарифи.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 15:57
Задовольнити всіх неможливо, — голова НКРЕКП про тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Задовольнити всіх неможливо, — голова НКРЕКП про тарифи.
Додано: Чет 28 січ, 2021 15:57
Якщо хтось не просто невдоволений, а обурений, то це не показник нормальної роботи, а свідчення, як завжди, недолуго вистроєної комунікації із суспільством та бізнесом
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:41
Низкими по отношению к чему? Ни в одной другой стране мира нет таких огромных тарифов на закупку солнечной электроэнергии.
Почему в США солнечная электроэнергия закупается по 22 USD/MWh, а у нас по 200 EUR/MWh?
В чем экономический смысл закупать у олигархов по 200 EUR чтобы потом продать по 50 EUR, вешая оплату разницы на шею обычных граждан?
Не проще-ли закупать электричество в Европе по 20-30 EUR?
Додано: Чет 28 січ, 2021 23:39
глядя на ситуацию с ценами на газ - сомневаюсь что с нашими барыгами пересичному гражданину будет от этого дешевле.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:09
Удовлетворить всех невозможно. Когда немного недовольны все — это показатель, что регулятор работает нормально. Недоволен весь народ Украины, доволен - один Ахметов. Регулятор работает вообще?
Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:16
Пусть бизнесмены в сфере энергетики откажутся от своих убыточных бизнесов. Некоторых вообще нужно проверить на законность приватизации. А с зеленой энергетикой - нужно идти в Стокгольмский арбитраж, как это было с Газпромом и аппелировать, что договоренности были достигнуты под давлением злочинной пандой с коррупционной составляющей
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