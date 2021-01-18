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Задовольнити всіх неможливо,
— голова НКРЕКП про тарифи

Задовольнити всіх неможливо, — голова НКРЕКП про тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:00

Re: Задовольнити всіх неможливо, — голова НКРЕКП про тарифи

  R2 написав:Задовольнити всіх неможливо, — голова НКРЕКП про тарифи
Пропонуємо до обговорення:

а вы бы хоть попробовали ! построили бы хотя бы пару публичных домов и проверили !
yama
 
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