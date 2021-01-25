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Кабмін ввів новий вид
компенсації. Кому та на яких...

Кабмін ввів новий вид компенсації. Кому та на яких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:09

Кабмін ввів новий вид компенсації. Кому та на яких...

Пропонуємо до обговорення:
Компенсація, яка покриє різницю вартості спожитої електроенергії, тобто на всю суму втрат споживача.

Дивися повний текст Кабмін ввів новий вид компенсації. Кому та на яких умовах вона дістанеться.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:10

Правительство бесконечных компенсаций.
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