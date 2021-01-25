Компенсація, яка покриє різницю вартості спожитої електроенергії, тобто на всю суму втрат споживача.
Дивися повний текст Кабмін ввів новий вид компенсації. Кому та на яких умовах вона дістанеться.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 16:09
Кабмін ввів новий вид компенсації. Кому та на яких...
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Дивися повний текст Кабмін ввів новий вид компенсації. Кому та на яких умовах вона дістанеться.
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