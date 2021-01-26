RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні з'явиться
ще один вид держслужби

В Україні з'явиться ще один вид держслужби
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:30

В Україні з'явиться ще один вид держслужби

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з'явиться ще один вид державної служби - парламентська служба. Верховна рада прийняла за основу відповідний законопроект №4530.

Дивися повний текст В Україні з'явиться ще один вид держслужби.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92302
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:30

Ще одна категорія високооплачуваних трутнів на шию украінському народу
ovsivolo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки 1, 2, 3
R2 » Сер 27 січ, 2021 15:43
20 988
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 16:18
liteon
ПриватБанк і Mastercard відкрили перше в Україні цифрове...
R2 » Чет 28 січ, 2021 06:27
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 06:27
dep777
В Україні анонсували податкову амністію на цей рік
R2 » Вів 26 січ, 2021 16:03
0 284
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 січ, 2021 16:03
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3697)
28.01.2021 16:57
Місто Банк (974)
28.01.2021 16:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron