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В Україні з'явиться
ще один вид держслужби

В Україні з'явиться ще один вид держслужби
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:30

В Україні з'явиться ще один вид держслужби

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з'явиться ще один вид державної служби - парламентська служба. Верховна рада прийняла за основу відповідний законопроект №4530.

Дивися повний текст В Україні з'явиться ще один вид держслужби.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:30

Ще одна категорія високооплачуваних трутнів на шию украінському народу
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:54

Re: В Україні з'явиться ще один вид держслужби

Еще одни дармоеды
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:51

Дармоедов размножают с колоссальной скоростью....
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:12

Була колись така петиція:
https://petition.president.gov.ua/petition/96714
Треба обмежити кількість держслужбовців на рівні 9 тис і далі нехай хоч кожному свою службу створюють, бо то просто ппц
svyatoslav_hromyak
 
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