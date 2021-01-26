В Україні з'явиться ще один вид державної служби - парламентська служба. Верховна рада прийняла за основу відповідний законопроект №4530.
Дивися повний текст В Україні з'явиться ще один вид держслужби.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 16:30
В Україні з'явиться ще один вид держслужби
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явиться ще один вид держслужби.
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:30
Ще одна категорія високооплачуваних трутнів на шию украінському народу
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:54
Re: В Україні з'явиться ще один вид держслужби
Еще одни дармоеды
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:12
Була колись така петиція:
Треба обмежити кількість держслужбовців на рівні 9 тис і далі нехай хоч кожному свою службу створюють, бо то просто ппц
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