Верховна Рада схвалила створення Бюро економічної безпеки України (БЕБ).
Дивися повний текст Рада створила Бюро економічної безпеки.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:36
Рада створила Бюро економічної безпеки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада створила Бюро економічної безпеки.
Додано: Чет 28 січ, 2021 18:36
После эпопеи с Зеленским и Альпериным, которая тихо мирно после большого шума сошла на нет, я со смехом смотрю как на старые органы так и на новые или как в басне "А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь" :( Рыба с головы давно протухла. Так что можно ждать от остальной части ? ;)
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