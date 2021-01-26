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Рада створила Бюро
економічної безпеки

Рада створила Бюро економічної безпеки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:36

Рада створила Бюро економічної безпеки

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада схвалила створення Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

Дивися повний текст Рада створила Бюро економічної безпеки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:36

После эпопеи с Зеленским и Альпериным, которая тихо мирно после большого шума сошла на нет, я со смехом смотрю как на старые органы так и на новые или как в басне "А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь" :( Рыба с головы давно протухла. Так что можно ждать от остальной части ? ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:12

СБУ, ГПУ, ГБР, САП, НАБУ, НАПК, БЭБ... Дополните список, пожалуйста.
nitro5
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:46

Наконец-то. Только непонятно зачем 4 000 человек достаточно 2600 и + 5ть крупных областей по 1000 = 3100 а тут ещё 900 дармоедов с окладом по 43000 грн.
Профессора столько не получают.
Какой-то сюрреализм.
anton_gms
 
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