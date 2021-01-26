Верховна Рада прийняла за основу законопроект №4241 для захисту українців від колекторів.
Дивися повний текст Рада прийняла за основу законопроект щодо захисту українців від колекторів.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:42
Рада прийняла за основу законопроект щодо захисту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада прийняла за основу законопроект щодо захисту українців від колекторів.
Додано: Чет 28 січ, 2021 18:42
>Нацбанк буде здійснювати нагляд за колекторами і їх поведінкою щодо боржників. Він також розглядатиме звернення громадян
будемо звертатись, супер)
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