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Рада прийняла за основу
законопроект щодо захисту...

Рада прийняла за основу законопроект щодо захисту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:42

Рада прийняла за основу законопроект щодо захисту...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада прийняла за основу законопроект №4241 для захисту українців від колекторів.

Дивися повний текст Рада прийняла за основу законопроект щодо захисту українців від колекторів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:42

>Нацбанк буде здійснювати нагляд за колекторами і їх поведінкою щодо боржників. Він також розглядатиме звернення громадян

будемо звертатись, супер)
nighthawk5
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