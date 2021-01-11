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Овертайми і низькі зарплати:
чим незадоволені українські...

Овертайми і низькі зарплати: чим незадоволені українські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:46

Овертайми і низькі зарплати: чим незадоволені українські...

Пропонуємо до обговорення:
Видання DOU опублікувало результати опитування українських розробників про те, що їм найбільше не подобається в їх компанії.

Дивися повний текст Овертайми і низькі зарплати: чим незадоволені українські програмісти (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:46

побільше б таких статтей, а то всі думають що в айті всі катаються як сир в маслі
nighthawk5
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