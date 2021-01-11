Видання DOU опублікувало результати опитування українських розробників про те, що їм найбільше не подобається в їх компанії.
Дивися повний текст Овертайми і низькі зарплати: чим незадоволені українські програмісти (опитування).
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:46
Овертайми і низькі зарплати: чим незадоволені українські...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Овертайми і низькі зарплати: чим незадоволені українські програмісти (опитування).
Додано: Чет 28 січ, 2021 18:46
побільше б таких статтей, а то всі думають що в айті всі катаються як сир в маслі
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