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Овертайми і низькі зарплати:
чим незадоволені українські...

Овертайми і низькі зарплати: чим незадоволені українські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:46

Овертайми і низькі зарплати: чим незадоволені українські...

Пропонуємо до обговорення:
Видання DOU опублікувало результати опитування українських розробників про те, що їм найбільше не подобається в їх компанії.

Дивися повний текст Овертайми і низькі зарплати: чим незадоволені українські програмісти (опитування).
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:46

побільше б таких статтей, а то всі думають що в айті всі катаються як сир в маслі
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:28

по сравнению с другими отраслями так и есть
alex7gk
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:16

Можно подумать в нашей стране в других отраслях по-другому. Только в других отраслях ЗП в разы ниже. Молчали бы уже.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:58

Ragnar в каких таких отраслях ниже? кто работает ПОЛЕЗНУЮ работу тот зарабатывает на уровне тех же самых айтишников и выше. Есть конечно работа низкооплачиваемая, но люди сами на нее соглашаются, нет профсоюзов нормальных
cuprum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:11

  cuprum написав:Ragnar в каких таких отраслях ниже? кто работает ПОЛЕЗНУЮ работу тот зарабатывает на уровне тех же самых айтишников и выше. Есть конечно работа низкооплачиваемая, но люди сами на нее соглашаются, нет профсоюзов нормальных

Во всех остальных отраслях. Или Вы знаете какую-то отрасль где можно зарабатывать как в IT, не считая руководящие должности? В других отраслях выходит все плохо работают раз не зарабатывают как в IT? А может причина просто в большей мобильности IT-специалистов, поэтому им платят почти как в Европе (если сравнить со стоимостью жизни в Европе и уровнем налогов, то в Украине они могут зарабатывать даже больше).
В Европе нет такого разрыва средних ЗП между IT и дугими отраслями.
Люди соглашаются, поскольку нет альтернативы (спасибо олигархам, которые законсервировали экспортно-сырьевую экономику).
Ragnar
 
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