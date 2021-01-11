Видання DOU опублікувало результати опитування українських розробників про те, що їм найбільше не подобається в їх компанії.
Дивися повний текст Овертайми і низькі зарплати: чим незадоволені українські програмісти (опитування).
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:46
Овертайми і низькі зарплати: чим незадоволені українські...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Овертайми і низькі зарплати: чим незадоволені українські програмісти (опитування).
Додано: Чет 28 січ, 2021 18:46
побільше б таких статтей, а то всі думають що в айті всі катаються як сир в маслі
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:16
Можно подумать в нашей стране в других отраслях по-другому. Только в других отраслях ЗП в разы ниже. Молчали бы уже.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:58
Ragnar в каких таких отраслях ниже? кто работает ПОЛЕЗНУЮ работу тот зарабатывает на уровне тех же самых айтишников и выше. Есть конечно работа низкооплачиваемая, но люди сами на нее соглашаются, нет профсоюзов нормальных
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:11
Во всех остальных отраслях. Или Вы знаете какую-то отрасль где можно зарабатывать как в IT, не считая руководящие должности? В других отраслях выходит все плохо работают раз не зарабатывают как в IT? А может причина просто в большей мобильности IT-специалистов, поэтому им платят почти как в Европе (если сравнить со стоимостью жизни в Европе и уровнем налогов, то в Украине они могут зарабатывать даже больше).
В Европе нет такого разрыва средних ЗП между IT и дугими отраслями.
Люди соглашаются, поскольку нет альтернативы (спасибо олигархам, которые законсервировали экспортно-сырьевую экономику).
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:00
Re: Овертайми і низькі зарплати: чим незадоволені українські
та норм, по 3-4 ты долларов получают и ноют, "низкие зарплаты", ага
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:21
Не рассказывайте сказки. Сравните какие машины стоят возле офисов IT и какие вцелом ездят по крупным городами. Ну или может айтишники массово выкупают квартиры в центре ? Или они как в песне про мальчика Билли любят деньги и все под подушку прячут
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:24
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