Овертайми і низькі зарплати: чим незадоволені українські...

cuprum написав: Ragnar в каких таких отраслях ниже? кто работает ПОЛЕЗНУЮ работу тот зарабатывает на уровне тех же самых айтишников и выше. Есть конечно работа низкооплачиваемая, но люди сами на нее соглашаются, нет профсоюзов нормальных в каких таких отраслях ниже? кто работает ПОЛЕЗНУЮ работу тот зарабатывает на уровне тех же самых айтишников и выше. Есть конечно работа низкооплачиваемая, но люди сами на нее соглашаются, нет профсоюзов нормальных

Во всех остальных отраслях. Или Вы знаете какую-то отрасль где можно зарабатывать как в IT, не считая руководящие должности? В других отраслях выходит все плохо работают раз не зарабатывают как в IT? А может причина просто в большей мобильности IT-специалистов, поэтому им платят почти как в Европе (если сравнить со стоимостью жизни в Европе и уровнем налогов, то в Украине они могут зарабатывать даже больше).В Европе нет такого разрыва средних ЗП между IT и дугими отраслями.Люди соглашаются, поскольку нет альтернативы (спасибо олигархам, которые законсервировали экспортно-сырьевую экономику).