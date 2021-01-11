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Овертайми і низькі зарплати: чим незадоволені українські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 січ, 2021 18:46
Пропонуємо до обговорення:
Видання DOU опублікувало результати опитування українських розробників про те, що їм найбільше не подобається в їх компанії.
Дивися повний текст Овертайми і низькі зарплати: чим незадоволені українські програмісти (опитування)
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R2
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:46
побільше б таких статтей, а то всі думають що в айті всі катаються як сир в маслі
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nighthawk5
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Додано: Чет 28 січ, 2021 20:28
по сравнению с другими отраслями так и есть
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alex7gk
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:16
Можно подумать в нашей стране в других отраслях по-другому. Только в других отраслях ЗП в разы ниже. Молчали бы уже.
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Ragnar
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:58
Ragnar в каких таких отраслях ниже? кто работает ПОЛЕЗНУЮ работу тот зарабатывает на уровне тех же самых айтишников и выше. Есть конечно работа низкооплачиваемая, но люди сами на нее соглашаются, нет профсоюзов нормальных
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cuprum
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:11
cuprum написав:Ragnar
в каких таких отраслях ниже? кто работает ПОЛЕЗНУЮ работу тот зарабатывает на уровне тех же самых айтишников и выше. Есть конечно работа низкооплачиваемая, но люди сами на нее соглашаются, нет профсоюзов нормальных
Во всех остальных отраслях. Или Вы знаете какую-то отрасль где можно зарабатывать как в IT, не считая руководящие должности? В других отраслях выходит все плохо работают раз не зарабатывают как в IT? А может причина просто в большей мобильности IT-специалистов, поэтому им платят почти как в Европе (если сравнить со стоимостью жизни в Европе и уровнем налогов, то в Украине они могут зарабатывать даже больше).
В Европе нет такого разрыва средних ЗП между IT и дугими отраслями.
Люди соглашаются, поскольку нет альтернативы (спасибо олигархам, которые законсервировали экспортно-сырьевую экономику).
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Ragnar
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:00
та норм, по 3-4 ты долларов получают и ноют, "низкие зарплаты", ага
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cohan
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:21
Ragnar написав: cuprum написав:Ragnar
в каких таких отраслях ниже? кто работает ПОЛЕЗНУЮ работу тот зарабатывает на уровне тех же самых айтишников и выше. Есть конечно работа низкооплачиваемая, но люди сами на нее соглашаются, нет профсоюзов нормальных
Во всех остальных отраслях. Или Вы знаете какую-то отрасль где можно зарабатывать как в IT, не считая руководящие должности? В других отраслях выходит все плохо работают раз не зарабатывают как в IT? А может причина просто в большей мобильности IT-специалистов, поэтому им платят почти как в Европе (если сравнить со стоимостью жизни в Европе и уровнем налогов, то в Украине они могут зарабатывать даже больше).
В Европе нет такого разрыва средних ЗП между IT и дугими отраслями.
Люди соглашаются, поскольку нет альтернативы (спасибо олигархам, которые законсервировали экспортно-сырьевую экономику).
Не рассказывайте сказки. Сравните какие машины стоят возле офисов IT и какие вцелом ездят по крупным городами. Ну или может айтишники массово выкупают квартиры в центре ?
Или они как в песне про мальчика Билли любят деньги и все под подушку прячут
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ssnet
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:24
cohan написав:
та норм, по 3-4 ты долларов получают и ноют, "низкие зарплаты", ага
Та идите и вы получать столько кто мешает. Можете даже больше
Я слышал, что там как только заходишь 100 долларовыми купюрами из манигана стреляют. Все что собрал все твое
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ssnet
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:03
ssnet написав: Ragnar написав:
Во всех остальных отраслях. Или Вы знаете какую-то отрасль где можно зарабатывать как в IT, не считая руководящие должности? В других отраслях выходит все плохо работают раз не зарабатывают как в IT? А может причина просто в большей мобильности IT-специалистов, поэтому им платят почти как в Европе (если сравнить со стоимостью жизни в Европе и уровнем налогов, то в Украине они могут зарабатывать даже больше).
В Европе нет такого разрыва средних ЗП между IT и дугими отраслями.
Люди соглашаются, поскольку нет альтернативы (спасибо олигархам, которые законсервировали экспортно-сырьевую экономику).
Не рассказывайте сказки. Сравните какие машины стоят возле офисов IT и какие вцелом ездят по крупным городами. Ну или может айтишники массово выкупают квартиры в центре ?
Или они как в песне про мальчика Билли любят деньги и все под подушку прячут
Так дорогие квартиры в центре и люксовые машины выкупают коррупционеры (в деларациях деятки квартир, машин), бизнесмены, топ-менеджмент (в т. ч. IT компаний). Никак не простые наемные работники.
То, что Вы не увидели дорогие машины топ-менеджмента IT компании под офисом - не значит, что их у них нет, может они их в паркинге ставят.
Простые наемные работники других отраслей не могут себе даже позволить того, что может себе позволить средний айтишник. О каких дорогих машинах может быть речь? Посмотрите какую ЗП предлагают по вакансиям не связанным с IT.
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Ragnar
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