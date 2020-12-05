RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
BMW представив потужний седан

BMW представив потужний седан
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:53

BMW представив потужний седан

Пропонуємо до обговорення:
Німецький автовиробник BMW представив новий потужний автомобіль 2022 BMW M5 CS.

Дивися повний текст BMW представив потужний седан.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92306
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:54

>142 00 доларів США

а як це?
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 108
З нами з: 18.07.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Samsung представив телевізор із технологією одночасного...
R2 » Суб 16 січ, 2021 02:23
1 261
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 02:24
moveton
Виробник Alfa Romeo представив люксовий хетчбек
R2 » Вів 15 гру, 2020 13:08
1 250
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 13:08
kobaurij711
Bolt представив новий електросамокат Bolt-4 з системою...
R2 » Суб 05 гру, 2020 14:05
1 194
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 гру, 2020 14:05
sialeks

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.