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Данилишин пояснив причину зростання держборгу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:49
Пропонуємо до обговорення:
Станом на кінець 2020 р. прямий державний борг України становив 79,9 млрд. доларів США, або близько 57% ВВП.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 20:49
Долги начались с Юлии Тимошенко !!! Помним всех свиней у корыта.
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