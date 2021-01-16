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У "Слузі народу" розповіли, як працюватимуть колектори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:12
Пропонуємо до обговорення:
Непорядні колектори, які тероризують людей, скоро не зможуть працювати на ринку.
Дивися повний текст У \"Слузі народу\" розповіли, як працюватимуть колектори
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Додано: Чет 28 січ, 2021 21:12
"Коллекторам запрещено прямо угрожать" - опосредованно можно?
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Dikoy
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