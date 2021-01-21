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Україна ввела санкції проти
російських авіакомпаній

Україна ввела санкції проти російських авіакомпаній
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:09

Україна ввела санкції проти російських авіакомпаній

Пропонуємо до обговорення:
Уряд своїм розпорядженням ввів санкції проти російських авіаперевізників, які здійснювали польоти в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.

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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:09

И о чем это?
grig90vic
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