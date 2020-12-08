Ціни на автомобілі впадуть до рівня нижче 3000 доларів, що створить новий попит в Індії, Африці та на Близькому Сході.
Дивися повний текст Японська корпорація Nidec прогнозує падіння цін електрокарів до 3000 доларів вже з цього року.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:25
Японська корпорація Nidec прогнозує падіння цін...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Японська корпорація Nidec прогнозує падіння цін електрокарів до 3000 доларів вже з цього року.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:25
Если бы это был украинский производитель, он бы сказал, что не может такая техника дешево стоить. что запасов минеральных ресурсов всё меньше и всё будет только дорожать))) АвтоЗАЗ - отличный пример. Завод получил нахаляву, люди работали за копейки даже по сравнению с китайцами на автозаводах, металл - самый дешевый в мире, заградительные пошлины - самые высокие в Европе. И отсюда ланос, который появился еще в 1997 году по цене в 2015 году стоил под 10тыс. дол.
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