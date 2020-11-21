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ВР рекомендує встановити
спецтариф на електроэнергію до...

ВР рекомендує встановити спецтариф на електроэнергію до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:28

ВР рекомендує встановити спецтариф на електроэнергію до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це стало відомо з трансляції засідання ВР.

Дивися повний текст ВР рекомендує встановити спецтариф на електроэнергію до 100 кВт-год.
R2
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