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Суд заборонив поліції
фіксувати швидкість "з рук"

Суд заборонив поліції фіксувати швидкість "з рук"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:27

Суд заборонив поліції фіксувати швидкість "з рук"

Пропонуємо до обговорення:
Камера TruCam обов'язково має бути стаціонарно встановлена. Поліцейські не можуть тримати пристрій в руках.

Дивися повний текст Суд заборонив поліції фіксувати швидкість \"з рук\".
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