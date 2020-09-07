|
|
Суд заборонив поліції фіксувати швидкість "з рук"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:27
Пропонуємо до обговорення:
Камера TruCam обов'язково має бути стаціонарно встановлена. Поліцейські не можуть тримати пристрій в руках.
Дивися повний текст Суд заборонив поліції фіксувати швидкість \"з рук\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92313
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:27
Догралися :)
-
v_golub
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 28.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор