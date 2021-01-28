RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
IKEA відкриває свій перший
магазин в Україні 1 лютого

IKEA відкриває свій перший магазин в Україні 1 лютого
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:41

IKEA відкриває свій перший магазин в Україні 1 лютого

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Дивися повний текст IKEA відкриває свій перший магазин в Україні 1 лютого.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92313
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:41

Нарешті.
folker
 
Повідомлень: 427
З нами з: 10.02.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ssnet і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з'явиться ще один вид держслужби
R2 » Чет 28 січ, 2021 16:30
6 202
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 січ, 2021 12:08
kornevaval458
В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 27 січ, 2021 15:43
43 1833
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 січ, 2021 10:46
_hunter
ПриватБанк і Mastercard відкрили перше в Україні цифрове...
R2 » Чет 28 січ, 2021 06:27
1 90
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 06:27
dep777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92697)
29.01.2021 12:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.