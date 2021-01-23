Програма діятиме для індивідуальних будинків.
Дивися повний текст Цільовою групою для видачі «теплих кредитів» у 2021 році стануть приватні будинки.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:46
Цільовою групою для видачі «теплих кредитів» у 2021 році...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цільовою групою для видачі «теплих кредитів» у 2021 році стануть приватні будинки.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:47
А кто гарантирует,что останутся ночные цены на электроэнергию после ввода рынка электроэнергии для населения?Иначе никакого смысла для населения приобретать системы накопления энергии не будет,как и зарядные станции для своего электромобиля!
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