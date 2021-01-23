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Цільовою групою для видачі
«теплих кредитів» у 2021 році...

Цільовою групою для видачі «теплих кредитів» у 2021 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:46

Цільовою групою для видачі «теплих кредитів» у 2021 році...

Пропонуємо до обговорення:
Програма діятиме для індивідуальних будинків.

Дивися повний текст Цільовою групою для видачі «теплих кредитів» у 2021 році стануть приватні будинки.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:47

А кто гарантирует,что останутся ночные цены на электроэнергию после ввода рынка электроэнергии для населения?Иначе никакого смысла для населения приобретать системы накопления энергии не будет,как и зарядные станции для своего электромобиля!
borzol
 
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